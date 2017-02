Atletico voorzitter: Griezmann gaat nergens heen'

Waar Antoine Griezmann al enige tijd in verband wordt gebracht met het Engelse Manchester United, leek de Fransman zelf al tot een persoonlijk akkoord te zijn gekomen. Atletico voorzitter Cerezo laat echter weten dat er niemand bij de club vertrekt.

'Ik geloof in mensen die een contract bij onze club tekenen, dat geldt voor Diego Simeone dus ook voor Antoine Griezmann.' Of de spits vertrekt blijft dan de vraag, waar Atletico de hoofdprijs wil hebben voor de Fransman. Wel wil Griezmann naar een grote club, en dat is United niet volgens de voorzitter.

