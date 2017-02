Mkhitaryan ziet United meer als uitdaging, niet als droomclub

Waar Mkhitaryan zich bij het Duitse Borussia Dortmund in the picture speelde, maakte hij 49 goals in 140 wedstrijden voor Die Borussen. In gesprek met Sport Bild steekt de aanvaller van wal, 'United mag misschien wel niet mijn droomclub zijn, maar ze behoren altijd tot de beste clubs ter wereld in mijn opinie..'

'Manchester United is groter dan Borussia Dortmund. Iedereen weet dat en dat feit moeten we accepteren. Ze boden me een uitdaging die ik niet kon weigere,' aldus de Oost Europeaan.

