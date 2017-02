'Dat is qua uitstraling een mooie boost voor de club,' aldus directeur Eisinga. 'Met aandacht krijg je geen punten, maar commercieel gezien is het wel interessant voor ons.'

Sinds de komst van de Real Madrid huurling verkoopt SC Heerenveen al meer shirtjes met zijn naam, en dan worden alle duels van de Friese club ook nog eens live uitgezonden in Noorwegen. Ook moest de club de Mixed Zone genoodzaakt vergroten, 'Om alle journalisten uit Japan (voor Yuki Kobayashi, red.) en Noorwegen een plekje te bieden was dat gewoon nodig.'

Waar SC Heerenveen een goede weg is ingeslagen, heeft het oud bloed voor jong vers bloed vervangen, 'Het is een bewogen jaar geweest, waar ik tevreden op terugkijk. Ik ervaar een hoop positiviteit rond de club. Het is zaak om dat in 2017 vast te houden. Ergens komen is namelijk veel makkelijker dan ergens blijven.'

Reageer op Ødegaard zet SC Heerenveen nationaal en internationaal op de kaart