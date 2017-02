Depay scoort eerste goal bij Lyon bij 4-0 zege op Nancy

De ruime zege op Nancy (4-0) was een aangename voor Olympique Lyon, daar waar oud PSV-er Memphis Depay voor de eerste keer de echte Depay liet zien. Met een afgedwongen strafschop en een treffer was de Oranje International belangrijk in de 4-0 zege van Lyon.

Waar Depay tegen Saint Etienne nog een vervelende wedstrijd kende, begon hij tegen Nancy vanaf de bank. Vlak voor tijd mocht de oud PSV-er invallen voor Valbuena en dat deed hij dus naar behoren. In de 54e minuut versierde Depay een strafschop die werd benut door Lacazette.

Vous l'attendiez?



IL EST LAAAAA le 1er but de Memphis à l'OL pic.twitter.com/Ruy6eI3p7h — Yohan (@Y8han_B) 8 februari 2017

Kort na de 3-0 was het Depay zelf die de eindstand op het bord zette, een pas van Gonalons werd vanaf een meter of 10 tegen de touwen gewerkt. Voor Depay was het zijn eerste goal sinds november 2015. Door de 4-0 zege is Lyon geklommen naar de vierde plaats in de Franse Ligue1, al is de achterstand op de top 3 nog aanzienlijk.

