waar Pogba in het Lowry Hotel verbleef op zoek naar een nieuw onderkomen in Manchester, is de Fransman daar goed in geslaagd. Zijn nieuwe onderkomen van 4,3 miljoen euro mag er dan ook zijn.

Waar het nieuwe onderkomen een normaal aantal kamers heeft, heeft het ook een zwembad, een sauna en andere facaliteiten. Buitenom zijn grote slaapkamer en zijn twee logeerkamers, heeft Pogba ook nog een walk-in kast.

Paul Pogba has bought the coolest house you will ever see… 😍 https://t.co/xGr5yelRMM pic.twitter.com/2xWequ01XZ — Football Daily (@FootyDailyUK) 8 februari 2017

Reageer op FOTO: Dit is het nieuwe huis van Pogba.... WAUW