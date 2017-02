Groenendijk wil Heesen als assistent, ADO heeft budgetproblemen

Waar Dirk Heesen de assistent trainer van Groenendijk moet worden bij ADO Den Haag, lijkt zijn komst nog een issue te worden. Binnen de mogelijkheden en het budget lijkt dit niet haalbaar voor de club. Waar de gesprekken wel zijn aangevangen, is er nog niks afgerond.

'Het lijkt mij goed om een ervaren man aan de staf toe te voegen om het team buiten de lijnen sterker te maken. Het is jammer dat het al uitgelekt is, maar we zijn inderdaad met Dirk in gesprek. Fons weet daarvan,' aldus Jeffrey van As.

'Onze financiële middelen zijn beperkt. Daardoor moeten we inventief zijn om tot een samenwerking te komen. Ik wil het net geen liefdadigheid van zijn kant noemen, maar het is duidelijk dat de bal nu bij Dirk ligt.'

