Totale kostenplaatje WK 2022 in Qatar komt uit op 187 miljard euro

De minister van Financieen van het oliestaatje, Shareef Al-Emadi is dolenthousiast over het WK. Daar waar niet iedereen zijn mening deelt over de wereld, laat hij weten: 'We geven bijna vijfhonderd miljoen dollar per week uit.'

'Dit zullen we de komende drie, vier jaar volhouden om zo goed mogelijk voor de dag te komen in 2022.' Om alleen al alle stadions te bouwen en te zorgen voor infrastructuur, een nieuw vliegveld en ziekenhuizen wordt in totaal 187 miljard euro uitgetrokken.

'We doen er alles aan om op tijd klaar te zijn. Het moet niet zo zijn dat we nog moeten beginnen met schilderen als de supporters al in ons land zijn.' Toch weet de minister van Financieen het tegen te spreken dat het WK in 2022 het duurste WK ooit is. 'We stoppen 187 miljard euro in de infrastructuur. Dat gaat over meer dan voetbal alleen.'

