Volgens Suarez was de scheidsrechter naar hem op zoek om hem eraf te sturen met rood, waar arbiter Jesús Gil Manzano opeens wel heel erg loyaal was met het kaartenstrooien. Waar Suarez in een tijdsbestek van 3 minuten twee keer geel zag van Monzano, kon hij vroegtijdig de kleedkamers opzoeken.

Waar de Uruguayaan duidelijk met gebaren en taal liet horen dat hij het niet eens was met deze rode kaart, liet Luis Enrique achteraf weten achter hem te staan. Toch was de oefenmeester van FC Barcelona niet volledig overtuigd of in hoger beroep gaan een logische stap was.

Barcelona in beroep tegen gele kaarten Suárez en Busquets https://t.co/OMRfxsY8s9 pic.twitter.com/xo9KZ2WtKD — Sportnieuws.nl (@Sportnieuwsnl) 8 februari 2017

Toch laat de club op de eigen website via een statement weten dat het wel in hoger beroep gaat tegen geelrode kaart van Luis Suarez. Ook de gele kaart die Busquets kreeg vanwege het wegtrappen van de bal wordt aangevochten door FC Barcelona.

Waar het duel eindigde met 10 tegen 9, moest Carrasco het veld ruimen bij Atletico. Waar de score 1-1 genoeg was voor FC Barcelona om naar de finale te gaan, werd er in de heenwedstrijd al met 1-2 gewonnen van Atletico. Deportivo Alavas of Celta de Vigo vechten woensdagavond uit wie de andere finalist wordt in de Copa del Rey.

Reageer op Barcelona in hoger beroep tegen rode kaart Suarez