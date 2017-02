Messi is geluidsoverlast buren zat en koopt huis over

Zo bewees de beste voetballer van de wereld Lionel Messi. Messi was zijn buren meer dan beu en besloot het huis van zijn buren te kopen. Waar als je heel veel geld hebt daar geen probleem van maakt, deed Lionel Messi het gewoon eventjes. De herrie die zijn buren maakte was hem teveel.

Ploeggenoot Rakitic liet weten: 'Ikzelf heb geen problemen met mijn buren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Messi, toen hij een huis had gekocht in Castelldefels. De buren waren een beetje luid, dus Leo besloot om hun huis ook te kopen om alleen te kunnen zijn, hahaha…'

