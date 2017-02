Spaanse kranten zetten Cillessen in het zonnetje met 9 als beoordeling

De oud Ajax doelman sleepte Barcelona erdoorheen met zijn reddingen en hield de club op de been. Bijna alle Spaanse kranten pakken uit met lovende berichten voor de goalie, die het cijfer 9 als beoordeling krijgt. El Mundo Deportivo schrijft dat Cillessen de finale verdient. 'Zijn transfer was voor velen een verrassing, maar gezien zijn rendement is zijn komst een goede keus geweest. In de twee wedstrijden tegen Atlético was hij de uitblinker.'

De doelman zelf gaf de volgende reactie: 'Ja, ik denk dat het mijn beste wedstrijd voor Barça is, Maar ik heb liever een wedstrijd waarin ik minder werk heb.' Vooral het eerste halfuur was Cillessen een grote sta-in-de-weg voor Atletico die een stormloop op het doel van FC Barcelona hadden.

Sport schrijft: 'Hij was zoals altijd uitmuntend met zijn voeten, kapte zelfs een tegenstander uit, maar het belangrijkst waren zijn rust en zijn reddingen in de beginfase.' Marca kopt: 'De grote avond van Cillessen. Hij was een nachtmerrie voor Atlético, en speelt een heel goed bekertoernooi.'

