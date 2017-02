Robben geniet van Messi: Met hem wel eens samen willen spelen

Echter een ster ontbreekt nog op zijn lijstje, waar Arjen Robben uiteraard wel eens tegenover Lionel Messi stond, speelde hij nog nooit met de Argentijnse dribbelaar samen. Iets waar Robben wel van baalt. Op de Facebook pagina van Bayern Munchen liet de Oranje International weten: 'Absoluut. Messi is voor mij de beste speler ter wereld. Wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien is geweldig. Hij is iemand van wie ik erg geniet.'

Wie Robben liever niet tegenkomt op het veld, liet hij weten: 'Die kan ik niet direct noemen. Het heeft ook wel met tactiek te maken. Soms kom je tegenover twee of drie tegenstanders te staan en dat is dan wel erg lastig. Maar in een één-tegen-één mag ben ik voor niemand bang.'

