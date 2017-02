Cocu: Mentale aspect belangrijke factor voor kampioenskandidaat

'Ik denk dat er nog genoeg mogelijk is, maar de realiteit is dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Wie mentaal het sterkst is, gaat met de schaal aan de haal.'

Waar zowel Ajax als PSV als koploper Feyenoord alle vier de duels na de winterstop in winst wisten om te zetten, blijft het spannend in de top van de Eredivisie. 'Ieder weekend is belangrijk. Op momenten dat je het het minst verwacht gebeuren vaak de gekste dingen. Soms worden juist op papier eenvoudige wedstrijden niet gewonnen. Voor ons is het duidelijk: wij kunnen ons geen fout veroorloven.'

Maximale druk, geen fouten

Waar het voor PSV moeilijk wordt om de landstitel te prolongeren, houdt Cocu geloof. Waar hij aangeeft dat PSV geen misstappen kan veroorloven en de maximale druk moet blijven uitoefenen op de concurrenten. 'Het is niet moeilijk om dat geloof te houden. Er is nog een lange weg te gaan. Natuurlijk is de afstand op Feyenoord aanzienlijk, maar er zijn nog veel punten te winnen. Vorig seizoen heeft uitgewezen dat het ook op het laatste moment mogelijk is een titel te winnen. Ik denk dat er nog genoeg mogelijk is, maar de realiteit is dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Aan ons de taak om maximale druk op Ajax en Feyenoord te houden.'

