VIDEO: Kevin Prince Boateng stapt van veld na racisme

De speler besloot tijdens het duel de bal op te pakken en in het publiek te schieten en zo zijn onvrede te uiten. Samen met zijn teamgenoten liep hij van het veld, de wedstrijd zal niet worden uitgespeeld. Iedere speler en oud FIFA voorzitter Blatter gaf al te kennen te kunnen rekenen op zijn steun.

#geenracismeinvoetbal #saynotoracisme

Zie hieronder het fragment:

Kevin-Prince Boateng on racism while at Milan: "Blatter, FIFA, Ferdinand, Cristiano Ronaldo, everybody got involved. They all got my back." pic.twitter.com/FR2yEs5AMf