Waar Milik vier maanden geleden een zware kruisbandblessure opliep bij het Italiaanse Napoli, werd hij vorig weekend alweer geselecteerd voor de competitiewedstrijd. Waar voor een kruisbandblessure normaliter 6 tot 9 maanden herstel staat, roept de snelle rentree tot ongeloof bij FC Utrecht speler Willem Janssen die hetzelfde overkwam.

Waar Janssen bij FC Utrecht na vier maanden amper met de groep kon meetrainen, staat hij te kijken van Milik. 'Daarom sta ik echt te kijken van het geval-Milik,' aldus de FC Utrecht speler tegenover AD. 'Ik wilde echt geen risico lopen. Liever een maand langer herstellen dan straks langer aan de kant. De kans op herhaling is namelijk groot. En zo'n eenzame periode wil je niet twee keer beleven.'

Janssen begrijpt de setting van Napoli ook niet, waarom Milik niet meer rust wordt gegunt, 'Het is niet zo dat hij klaargestoomd moet worden voor het slot van de competitie of zo. Maar van mijn ploeggenoot Edson Braafheid, die ook in Italië voetbalde, weet ik dat de medische staf van de clubs het al snel goed vindt. Ik hoop dat het goed gaat met Milik.'

Reageer op Snelle rentree Milik bij Napoli roept nodige vraagtekens op