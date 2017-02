Dijks al helemaal thuis bij Norwich City en scoort eerste goal

De huurling van Ajax wist dinsdagavond in het duel met Wigan City voor de gelijkmaker te zorgen (2-2), hierdoor wist zijn ploeg nog een punt over te houden aan het competitieduel. Door de remise weet Norwich City de zevende plek in het Championship te behouden.

Waar Dijks tot 30 juni wordt gehuurd van Ajax, is er een optie tot koop afgedwongen door de Engelse club. Daar waar Dijks zich al geliefd heeft gemaakt bij het thuispubliek.

