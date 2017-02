Suarez voelt zich genaaid: De scheids was op zoek naar rood voor mij

FC Barcelona moest twee spelers vroegtijdig naar binnen sturen door een rode kaart, waarvan de tweede een geelrode was voor aanvaller Luis Suarez. Door zijn rode kaart mist de oud Ajacied de finale van het bekertoernooi. 'We weten hoe het hier allemaal gaat,' reageerde de aanvaller na afloop onderkoeld tegenover de Spaanse media.

'Het was niet eens een overtreding. Ik draaide me alleen maar om. Het leek erop dat de arbiter op zoek was naar een rode kaart voor mij. We zullen zien of de club hiertegen in beroep kan gaan.'

Eerder zag FC Barcelona ook al Sergi Roberto vroegtijdig het kleedlokaal opzoeken na zijn rode kaart. Daar waar Suarez hoopt dat hij alsnog kan meespelen in de finale wanneer zijn club de straf aanvecht, 'Ik lach om mijn rode kaart. Dit is niet uit te leggen, maar daar zijn we aan gewend. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, waarin Atletico het ons moeilijk zou maken.'

Waar oefenmeester Luis Enrique zich kon vinden in de mening van zijn aanvaller, liet hij ook weten: 'Ik vind ook dat we met deze straf niet akkoord moeten gaan. Maar als je kijkt naar het verleden, zie je dat in beroep gaan over het algemeen weinig oplevert. Het frustreert mij dat mijn spelers op deze manier een finale missen, maar het is ook iets dat bij voetbal hoort.'

