Luis Enrique te spreken over Cillessen in Copa del Rey

Waar Cillessen in de Copa del Rey de nummer 1 is onder de lat bij FC Barcelona, stond hij dinsdagavond in het duel met Atletico Madrid een puike partij te spelen. 'Jasper keepte geweldig,' waren de duidelijke woorden van trainer Luis Enrique. 'We kopen geen keepers omdat ze blond en knap zijn. Wel omdat ze goed uit de voeten kunnen in de opbouw en goed zijn in het maken van reddingen,' grapte de oefenmeester.

Cillessen was met een aantal schitterende reddingen de held van FC Barcelona, daar waar Atletico Madrid speler Gameiro zelfs een strafschop niet tussen de palen kon krijgen bij de oud Ajax goalie (hij schoot hem over), krijgt Cillessen alle lof na afloop.

