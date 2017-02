Schrijvers had Krul liever voor zijn plek zien knokken bij Ajax

De oud doelman kan er niet bij dat Ajax de doelman die het net huurde van het Engelse Newcastle United, nu alweer door verhuurd aan het Alkmaarse AZ. De oud doelman had liever gezien dat Krul de concurrentie met Onana was aangegaan bij Ajax. 'Het klinkt misschien ouderwets, maar ik vind het een belachelijke stap. Krul zat nog maar net bij Ajax,' aldus Schrijvers in gesprek met VI.

'Daar belandde hij op het tweede plan, terecht gezien de prestaties van André Onana, maar dat hoort er ook bij. Krul had toch kunnen blijven om zijn collega scherp te houden op het trainingsveld en zijn wedstrijden kunnen meepakken bij Jong Ajax?'

De oud doelman vraagt zich af hoe Tim Krul zich staande gaat houden bij AZ nu hij daar afgelopen weekend zijn debuut maakte tegen PSV. 'AZ had een keeper die geen punten pakte, dus Krul krijgt nu de kans. Hij heeft kwaliteit en routine, maar is er lang uit geweest. Ik ben benieuwd hoe gedreven hij nog is.'

