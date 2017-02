Ranieri mag aanblijven bij Leicester City en krijgt volledig vertrouwen

Waar de club niet thuishoort in de onderste regionen van de Engelse Premier League, wil het absoluut geen afscheid nemen van de Italiaanse coach. Waar de club het volledig vertrouwen heeft uitgesproken in Ranieri, mag de Italiaan aanblijven bij de regerend landskampioen.

Waar er al veel wordt gespeculeerd over de functie van Ranieri, laat de club weten: 'Iedereen binnen de club is het erover eens dat de recente vorm verbeterd moet worden, maar het onverwachte succes van de afgelopen seizoenen is gebaseerd op de stabiliteit, samenhorigheid en vastberadenheid om zelfs de grootste uitdagingen aan te gaan. De hele club zal gezamenlijk achter haar manager en de speler blijven staan, gefocust op de uitdagingen in de toekomst.'

Of de club zich daar ook aan houdt wanneer Leicester City op deze weg verder gaat is nog maar de vraag. De club staat slechts 1 punt van de degradatiezone vandaan. De laatste vier competitieduels gingen allen verloren door Leicester City.

In de FA Cup werd tegen Derby County 2-2 gelijkgespeeld en staat woensdagavond de return op het programma. Daar waar Ranieri al het vertrouwen heeft in een goede afloop. 'Deze club en deze spelers kwamen van heel ver om het kampioenschap te winnen. Zij hebben alle stappen gemaakt en daarom ben ik nog vol vertrouwen.'

