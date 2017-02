De Mos: Groenendijk perfecte man om ADO van degradatie af te houden

Waar eerder al de naam van oud NAC trainer Robert Maaskant werd genoemd en bevestigd via de nieuwsbladen, weet Aad de Mos ook een naam op te gooien. Als het aan de oud trainer ligt, moet Groenendijk de club behoeden van degradatie uit de Eredivisie dit seizoen.

Aad de Mos was allerminst geschrokken van het feit dat Petrovic en ADO uit elkaar gingen dinsdagochtend, 'Het was een lijdensweg voor club en coach. De club heeft er voor gekozen om nu door te gaan. Als je in de laatste zeventien wedstrijden maar zeven punten pakt, dan zit het er natuurlijk aan te komen. De club heeft het nog één wedstrijd aangekeken. Er waren vier nieuwe spelers, dan hoop je op een zeker effect. Dat is er niet gekomen. Het is vervelend, al denk ik ook dat Zeljko zelf opgelucht is.'

Als het aan de club zelf ligt, wordt er deze week nog een nieuwe naam aangesteld bij ADO Den Haag. 'Dan zal die vanavond wel worden aangesteld,' aldus De Mos. 'Dan kan hij nog drie dagen trainen met de groep en dan op naar de wedstrijden tegen Go Ahead en Feyenoord.'

