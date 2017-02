Real maakt deal met Deventers bedrijf State of Football

Waar State of Football uit Deventer de komende jaren de merchandise gaat leveren aan Real Madrid, deed het bedrijf dat al eerder voor de grotere namen als PSG en FC Barcelona. Het Nederlandse bedrijf zal de komende vijf jaar een kleine 400.000 tot 500.000 Real Madrid ballen gaan leveren.

Deze Real Madrid ballen zijn tevens bestemd voor het hele Europese voetbal zo weet een woordvoerder van Stage of Football te melden. De concumentenwaarde van de ballen ligt tussen de 7,5 en 8 miljoen euro, terwijl State of Football ook de gehele distributie gaat verzorgen voor de merchandise. 'Een prachtige klus en een enorme waardering voor de manier waarop State of Football werkt.'

