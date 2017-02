Man. City huurling Oleksandr Zinchenko ontevreden bij PSV

Waar de eerste seizoenshelft voor Oleksandr Zinchenko een fijne was, heeft de huurling nog geen enkele speelminuut voor PSV gemaakt in het kalenderjaar 2017 onder het gezag van Cocu. Dat stemt hem dan ook absoluut niet tevreden. Waar de Oekraïner van Cocu genoeg speeltijd kreeg de eerste helft van het seizoen, is dat sinds de komst van Van Ginkel als sneeuw voor de zon verdwenen.

Waar Zinchenko maandagavond mocht meedoen met Jong PSV tegen VVV, was het voor de Oekraïner de eerste speeltijd weer. Maar de huurling was daar allerminst tevreden over. 'Het resultaat staat ook bij mij altijd voorop, maar ik had ook een keer moeten scoren bijvoorbeeld en over-all gewoon meer willen brengen,' aldus Zinchenko tegenover het AD.

