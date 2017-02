Kostas Lamprou zou bij 3 best betaalde spelers gaan horen in Tilburg

'Ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheden lag om Kostas voor onze club te behouden', stelt Joris Mathijsen in een reactie. 'Hij zou tot de drie bestbetaalde spelers in de selectie gaan behoren.'

Mathijsen heeft een indringend gesprek gevoerd met Lamprou naar aanleiding van diens uitspraken in de krant. 'Ik had liever gehad dat hij met zijn grieven naar mij was gekomen.'

De ultieme poging die Willem II deed om Lamrpou te behouden werden afgewezen. De besprekingen lijken niet opnieuw geopend te gaan worden.

Kostas is populair onder de Willem II aanhang. Een groot deel van de supporters is nu echter helemaal klaar met de goalie en ziet liever Bertrams of Branderhorst in het doel.

De Griekse sluitpost stond alle competitiewedstrijden tot nu toe onder de lat (op één duel na, hij was toen geschorst).

