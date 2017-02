Boschker: Feyenoord fans zullen nog vaak hartkloppingen hebben

Waar er nog 13 speelronden te gaan zijn in de Eredivisie, spelen van die 13 duels Ajax en Feyenoord de komende 11 duels niet tegelijkertijd. Pas de laatste twee duels van dit seizoen is dat wel het geval, wat het extra spannend maakt.

Waar Boschker met FC Twente in het seizoen 2009/2010 kampioen maakt, weet hij precies hoe de fans van Feyenoord zich iedere week voelen. 'Zeker als Ajax dan in de laatste minuut ook nog eens wordt gematst door de scheidsrechter of de winnende treffer maakte.'

'Dan zit je wel eventjes te balen op de bank, zo van nu moeten wij het ook weer doen,' aldus de oud goalie in gesprek met het AD. Toch laat Boschker ook weten dat Feyenoord niet bezig moet zijn met de concurrentie en vooral naar zichzelf moet blijven kijken. 'Steve McLaren was toentertijd onze coach, die hoorde je toen nooit over Ajax. Hij voelde dat perfect aan, het gaat alleen maar averechts werken. Juist dat doodzwijgen gaf ons de kracht.'

