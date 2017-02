In de laatste vier duel voor de onderbreking, kon PSV slechts vijfmaal het net vinden. Het lijkt erop dat er in de winterstop flink is gepraat, want na de winterstop komt PSV heel anders voor de dag en lijkt alles in een ander perspectief te staan.

Kijkend naar het afgelopen duel met AZ (vier doelpunten), liet ook Willems zien dat PSV een metamorforse is ondergaan. 'We hebben nu meer moeite om de nul te houden. In de afgelopen drie wedstrijden hebben we zes tegengoals, tegenover acht tegengoals in de hele eerste seizoenshelft. De focus ligt nu op het volwassen uitspelen van de wedstrijden,' laat Willems weten als belangrijkste aandachtspunt.

Na de winstertop heeft PSV nu vier keer weten te winnen, een unicum voor het elftal van Cocu als je kijkt hoe PSV voor de winterstop voor de dag kwam. Of het genoeg is om nog mee te kunnen doen voor de race naar de landstitel is nog maar de vraag.

Reageer op Instelling PSV lijkt 180 graden gedraaid na de winterstop