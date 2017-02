Ajax komt in molen terecht omtrent afronden transfer Neres

Als club kom je in de molen terecht als je een Braziliaan koopt, daar waar je geduld op de proef wordt gesteld tot het moment dat de speler speelgerechtigd is. 'We voorzien geen problemen om het papierwerk in orde te krijgen, maar hebben de hele procedure wel te respecteren,' aldus woordvoerder Brinkhuis van Ajax.

'We doen er alles aan om de werkvergunning zo spoedig mogelijk te regelen, maar per geval is het verschillend.' Daar waar Neres in Zuid Amerika nog met Ecuador onder 20 speelt op het Zuid Amerikaanse kampioenschap, lijkt Neres pas in de derde week van februari voet in Nederland te kunnen gaan zetten.

Als het allemaal gunstig uitpakt voor Ajax, kan Neres aan het eind van de maand speelgerechtigd zijn voor de club. Ook Smeets en Pinkster krijgen een eervolle taak om Neres te gaan begeleiden wanneer hij in Nederland arriveert. 'Wij weten dat David met een familielid deze kant op komt. En zoals bij elke speler die nieuw is, staat onze spelersbegeleider hem op Schiphol op te wachten.'

Begeleiding moet top zijn

'Het behoort tot zijn en de teammanagers takenpakket zorg te dragen voor goede opvang. Dus niet alleen ophalen en bij een hotel afzetten. Het spreekt voor zich dat het in het belang van de speler én van de club is dat alles hier niet alleen snel maar ook goed geregeld is. Dan moet je denken aan huisvesting, bankzaken, het dagelijkse vervoer van en naar club en allerlei andere dingen, waardoor hij wegwijs wordt bij Ajax, maar ook in het leven buiten de trainingen en de wedstrijden om.'

Geduld is een schone zaak

Wanneer Neres nu voor Ajax uitkomt in de Eredivisie is nog geen data op vastgezet, daar waar Overmars geduld moet hebben. 'Ajax geeft hem de tijd. Dat liet Marc Overmars eerder ook al weten, dus pin me er niet op vast wanneer zijn eerste training bij Ajax is, laat staan wanneer hij in een wedstrijd te bewonderen zal zijn.'

