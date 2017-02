Roda JC zal enorme stappen moeten maken onder Korotaev

Daar waar de fans uit Limburg wel beter weten, wil Korotaev Roda JC binnen enkele jaren in het Europees voetbal circuit brengen. Maar waar eerst maar eens naar de top van de Eredivisie geknokt moet worden, is de begroting van de club (10 miljoen) niet genoeg en moet dat acht of negen keer zoveel worden.

Nu luidt de vraag of de beleidsbepalers de nieuwe eigenaar Korotaev hebben laten weten dat het niet zomaar wat stappen zijn die hij moet ondernemen. Waar er vele kleine clubs zijn die Europa willen, lijkt Roda JC gewoon achteraan te moeten sluiten.

