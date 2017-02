Conte werd gek tegen Arsenal: Dit kan ik gewoon niet uitstaan

Waar in het topduel tegen Arsenal de manager van koploper Chelsea zich liet gaan tegenover assistent Alessio, leek het allemaal te zijn gefilmd vanuit achter de dug out. De Italiaan grapt er nu over. 'Als ik iets zie dat niet goed gaat, ben ik in staat om iemand te vermoorden!,' aldus de Italiaan tegenover Sky Italia.

'Ik was boos omdat N'Golo Kanté zich moest laten terugzakken, omdat Victor Moses in het strafschopgebied een speler van Arsenal zou dekken. Maar N'Golo deed dat niet.'

'Ik reageerde me daarom af op Alessio. Hij is mijn rechterhand en dus, helaas voor hem, al enkele jaren mijn slachtoffer.' Daar waar Chelsea geen punten morste op weg naar de landstitel, lijkt Arsenal nu te zijn uitgeschakeld als concurrent van The Blues.

