Ibrahimovic na 20e goal: We zijn er nog lang niet

Waar Van Persie in het seizoen 2013/1024 voor het laatst de grens van 30 doelpunten doorbrak, was hij tot die tijd de oudste spits die er meer dan 20 per seizoen maakte voor United. Nu Ibrahimovic de teller op 20 heeft staan, realiseert hij zich ook dat hij er nog lang niet is.

'"Ik heb een doel in mijn hoofd, maar ik zal niet zeggen wat het is. We zijn er nog niet!,' aldus Ibra tegenover de verzamelde Engelse pers. 'Dit is iets wat ik elk jaar gedaan heb en dit is niets nieuws voor mij. Ik blijf produceren. Ik heb er twintig gemaakt en zeven assists, dus de statistieken zijn tot nu toe in dezelfde regionen als andere jaren, met uitzondering van vorig jaar, want dat was een gek jaar.'

Waar de Zweed ook even terugblikt naar zijn laatste seizoen bij PSG, waar hij meer dan 50 keer het net vondt in alle competities.

