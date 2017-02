Neymar gelooft in titelprolongatie FC Barcelona

Waar Real Madrid nog wel twee duels tegoed heeft en dus eigenlijk nog een flinke voorsprong kan pakken op de aartsrivaal, gelooft Neymar er nog in dat FC Barcelona de titel dit seizoen kan prolongeren. 'Ik weet dat het een beetje lastig is, maar niets is onmogelijk,' aldus de Braziliaan in gesprek met RedBull.

'Vorig jaar hadden we twaalf punten voorsprong op de tweede plaats en eindigden we met slechts één of twee punten voorsprong, als ik me niet vergis. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan, alles kan gebeuren en we zijn echt gefocust. We zijn dorstig voor de titel en we gaan ervoor.'

Waar Neymar bezig is aan zijn vijfde seizoen bij FC Barcelona, vindt hij de Spaanse Liga de beste competitie. 'Spaanse clubs winnen vrijwel alle internationale titels in de afgelopen drie jaar. Waarbij de Champions League wordt uitgewisseld tussen Barcelona en Real Madrid.'

'Sevilla won de Europa League, dus ik denk dat Spanje de laatste tijd heeft geregeerd. Er zijn andere clubs en andere spelers die uitstekend zijn, echte sterren in andere competities, maar ik denk dat Spanje er de meeste spelers uitblinken.'

