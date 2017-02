Lacazette is klaar in Ligue1 en wil naar FC Barcelona

Waar afgelopen zomer de spits al aan diverse clubs werd gelinkt, kwam het maar niet tot een transfer. Waar Lacazette al drie seizoenen op rij meer dan 20 doelpunten per seizoen maakt, komt hij ook dit seizoen weer dichtbij dit aantal. Waar Lacazette na 19 duels op 18 treffers staan in de Franse competitie, wordt het volgens hem tijd voor iets anders.

'Ik denk dat het juiste moment is aangebroken om te vertrekken, Ik denk dat ik deze zomer een verandering van omgeving nodig heb en iets anders wil ontdekken. Met dat idee in mijn achterhoofd wil ik vooruitgaan op het gebied van voetbal en als persoon. Ik zal blijven werken, in de hoop dat er deze zomer goede mogelijkheden zich zullen aandienen,' aldus Lacazette in gesprek met Canal+

Waar de spits droomt van spelen op Camp Nou, laat hij nog weten: 'Ze hebben buitenaardse wezens in de voorhoede. Het zou een droom zijn. Als dat gebeurt zou het geweldig zijn, maar ik ben niet hier om te zeggen dat ik de plaats van Luis Suárez over zal nemen. Maar ik zal op een dag voor hen willen spelen.'

