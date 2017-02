Klaassen gelooft in kracht Ajax: We gaan achterstand goedmaken

'Het is voor iedereen spannend, We hebben het niet in eigen hand, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken als we alles winnen,' aldus Klaassen tegenover NOS.

Waar Ajax eerder in de zondagmiddag zelf wist te winnen van Roda JC, zag het later Feyenoord ook winnen in de subtopper tegen FC Twente. 'Laten we hopen dat het zo doorgaat. We hebben nu drie keer op rij de nul gehouden en de uitslagen zijn goed.'

'We zijn moeilijk te verslaan: we scoren altijd en we krijgen weinig doelpunten tegen.' Al blijft de aanvoerder van Ajax wel realistisch en kritisch, 'Het is nog niet hoe we het willen. Sommige fases zijn goed, maar het is niet genoeg.'

