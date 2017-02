Zowel PSV, Ajax als Feyenoord wisten hun afgelopen 2 weekenden hun duels te winnen, waardoor het onderling niets veranderd in de tussenstand. Feyenoord blijft de voorsprong van 5 punten behouden op achtervolger Ajax, daar waar PSV op een achterstand van 8 punten blijft en nagenoegen is uitgeschakeld voor de titelstrijd.

'Normaal gesproken denk je bij een koploper met vijf punten voorsprong en nog maar twee écht zware wedstrijden voor de boeg (PSV thuis en Ajax uit) dat het kampioenschap bijna binnen is,' laat De Kromme weten in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord geeft dit niet meer weg

'Maar bij Feyenoord denk je toch: Het kan nog fout aflopen, iedere week weer. Al speelt Ajax, de nummer twee, op dit moment ook een stuk minder makkelijk dan eerder dit seizoen, wat voor Feyenoord dus echt goed nieuws is.'

Ajax en PSV naar zichzelf blijven kijken

Waar PSV en Ajax nog wel hun duels blijven winnen, gaat dat soms met de grootste moeite. Volgens van Hanegem moeten beide clubs naar hun eigen prestaties blijven kijken en niet naar die van Feyenoord. 'Dat Ajax en PSV eerder dat weekend al hadden gespeeld, en gewonnen, is iets wat vooral supporters bezig houdt. Spelers kijken vooral naar hun eigen prestaties.'

Kuip is heilig

'In de race om de titel gaat het vanaf nu tussen Ajax en Feyenoord. Volgende week speelt Ajax thuis tegen Sparta en Feyenoord in de Kuip tegen Groningen. Ik denk dat Sparta er slechter aan toe is dan Groningen. En Feyenoord, dat de eerste wedstrijd van dit seizoen nog in Groningen met 0-5 won, moet vooral niet denken dat het thuis weer zo gemakkelijk zal gaan. Aan de andere kant geloof ik niet dat Feyenoord dit seizoen in de Kuip nog zal verliezen.'

Reageer op Van Hanegem: 'Titelrace gaat tussen Ajax en Feyenoord'