De Nigeriaan had nog wel een lichtpuntje, PSV had de grootste moeite om Friday te verdedigen. Toch was er een klein detail voor de 21-jarige Nigeriaan van AZ.

De spits van AZ kon iedere camera ontlopen na afloop van het duel met PSV, waar de spits erg op zichzelf is en niet graag zijn verhaal doet voor de media. 'Ik kan wel goed met hem praten, omdat hij van huis uit erg hiërarchisch is ingesteld en de trainer als de grote baas ziet. Maar voor andere mensen binnen de club is het soms moeilijk om met hem te communiceren. Daar ligt een belangrijke taak voor ons. We doen er met elkaar heel veel aan om hem bij de groep te krijgen en houden. Zo is Ridgeciano Haps al een paar keer met hem mee geweest naar een Nigeriaans restaurant in de buurt,' aldus V.d Brom.

Waar Friday de strijd aan moet gaan met Weghorst bij AZ, liet hij tegen PSV dus eindelijk zien waarvoor hij was gehaald en scoorde hij voor het eerst dit seizoen. 'Toen ik in 2013 vanuit Nigeria naar Noorwegen verhuisde, heb ik het niet makkelijk gehad. Dat was hier in Nederland opnieuw het geval. Ik moest wennen aan een nieuwe manier van leven en spelen, maar ook aan de mensen. Daar heb ik een weg in moeten vinden. Inmiddels ben ik aardig gewend en zie ik deze plek als m’n nieuwe thuis.'

Ook is Friday nu meer flexibeler dan bij zijn aankomst bij AZ, 'Ik was gewend om ontzettend veel te trainen in de sportschool. Daardoor was ik iets te gespierd geworden en moest ik van AZ tijdelijk stoppen met krachttrainen. Daar pluk ik nu de vruchten van.'

'Hij heeft kwaliteiten genoeg, we hebben hem niet voor niets gehaald, maar het is wel fijn als het er een keer uitkomt. Ik ben ontzettend blij dat we allemaal een keer de ware Fred hebben gezien,' aldus V.d Brom. 'Of ik zelf opgelucht ben? Nee, ik doe gewoon m’n job. Zo zie ik het echt.'

Reageer op AZ spits Fred Friday was te zwaar: 'Krachttrainingen per direct op stop'