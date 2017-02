Kameroen legt voor vijfde keer beslag op Afrika Cup

Waar Kameroen goed aan de wedstrijd begon, was het Egypte wat goed van zich afbeet en ook terecht de rust inging met een voorsprong. In de korte hoek was het Mohamed Elneny die het doelpunt voor de Egyptenaren maakte.

Aboubakar schiet Kameroen met prachtgoal zege Afrika Cup - AD.nl https://t.co/ATd984QANM #Celestine — Celestine (@TheCelestine) 5 februari 2017

Waar de tweede helft voor Kameroen slecht begon, was het Adolphe Teikeu die geblesseerd uitviel. Zijn vervanger was Nicolas N'Koulou, de verdediger van het Franse Olympique Lyon, en een goede wissel want hij zorgde voor de gelijkmaker en bracht de spanning terug in het duel.

De winnaars van de de 31 editie van de Afrika Cup. Kameroen wint de cup voor de vijfde maal. pic.twitter.com/mtUvSg2Qgt — Léon Bal (@LeonBal1965) 5 februari 2017

Waar de gelijkmaker voor een klap in het gezicht zorgde bij Egypte, kwamen ze niet meer terug in de wedstrijd als ervoor. De onrust in het spel en de structuur ebte weg. Waar het duel op een 1-1 remise leek af te stevenen en dus verlenging, was daar Aboubakar die twee minuten voor tijd onberispelijk de 1-2 binnenschoot en zo Kameroen de vijfde Afrika Cup op rij bezorgde.

Het feestgedruis barst los na het laatste fluitsignaal. Kameroen wint de #AfrikaCup 2017! pic.twitter.com/GoYt31FKfh — FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 februari 2017

De winst van de Afrika Cup heeft Kameroen automatisch geplaatst voor de Confederations Cup in Rusland aankomende zomer. In groep D komt Kameroen dan Australië, Chili en Duitsland tegen.

