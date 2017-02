FC Twente hangt straf boven het hoofd na spandoek eigen supporters

In het thuisduel met Feyenoord wisten de supporters van FC Twente een statement te maken richting Celina met de woorden: 'Servia is Cosovo.' Waar Celina voor de Tukkers uitkomt, wilde de supporters aangeven dat Kosovo gewoon bij Europa hoort.

Zo, die Celina zal zijn laatste potje wel gespeeld hebben in enschede... #twefey pic.twitter.com/LLXCC7wY3c — Fanzine De Rat (@FanzineDeRat) 5 februari 2017

FC Twente heeft al te kennen gegeven niet blij te zijn met de actie van hun eigen supporters. Op verzoek van Celina zelf is het spandoek weggehaald. 'Zulke spandoeken horen niet op de tribune thuis, het is nu aan de aanklager of er een zaak van wort gemaakt,' aldus een woordvoerder Adriaanse tegenover FC Tubantia.

'Stel dat de aanklager een vooronderzoek doet naar het politiek verkeerde spandoek, dan moet er ook gekeken worden naar wat FC Twente eraan gedaan heeft om het weg te laten halen.'

