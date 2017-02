FOTO: Grensrechter bij FC Twente - Feyenoord staat te slapen

Waar Rene Hake (coach FC Twente) na afloop in de persconferentie met de beschuldigende vinger naar de arbitrage wees, was hij ontevreden over het arbitraal kwartet en voelde hij zich bestolen. Hier had hij een punt, uit de onderstaande foto is te zien dat de grensrechter ook gewoon staat te slapen.

Grensrechter staat gewoon te slapen bij FC Twente-Feyenoord #twefey pic.twitter.com/Fkt6UnJM6l — EredivisieMemes (@EredivisieMemes) 5 februari 2017

