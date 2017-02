FC Twente coach Hake: 'Arbitrage heeft ons bestolen'

'We hebben er een echte wedstrijd van kunnen maken. We stonden goed georganiseerd en gaven vrijwel niets weg, terwijl we er zelf een paar keer goed uitkwamen. We werden ook twee keer onterecht afgevlagd vanwege buitenspel. Daar hadden we meer uit kunnen halen,' mopperde de coach na afloop in de persconferentie.

Grensrechter staat gewoon te slapen bij FC Twente-Feyenoord #twefey pic.twitter.com/Fkt6UnJM6l — EredivisieMemes (@EredivisieMemes) 5 februari 2017

Ook bij de 0-2 van de Deen Jørgensen had Hake wat op te merken: 'Volgens mij nam hij de bal met de hand mee.' Daar waar FC Twente lang mee deed, ging het in de slotfase toch onderuit. 'Het was zwaar, Zij bleven de druk maar opvoeren en wij moesten meer verdedigen. Aan de bal moesten we op die momenten zuiniger zijn aan de bal, maar we raakten hem steeds te snel kwijt. Uiteindelijk is het verschil dat Feyenoord wel scoort op de momenten die ze krijgen en wij niet. Dat is kwaliteitsverschil, denk ik. Het was ons niet gegund vandaag,' aldus Hake tegenover FOX.

''Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar als ik kijk naar hoe we ons gepresenteerd hebben vandaag ben ik wel heel trots op de ploeg. Ook na de 1-0 van Feyenoord gaven we niet op en hadden we nog kunnen scoren.'

