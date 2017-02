Vernieuwd Roda JC weet Ajax niet van winst af te houden

Waar Ajax op bezoek bij het vernieuwde Roda JC in de eerste helft niet kon doordrukken, kon de thuisploeg ook weinig gevaar stichten voor het doel van Onana. Kluivert en Ziyech waren met schoten in zijnet en naast het dichtstbij, waardoor de rust met 0-0 werd opgezocht.

In het tweede bedrijf was het de Deen Dolberg die aanvoerder Klaassen de 0-1 liet maken na een mooie balaanname. Toch moest Ajax haar koppie erbij houden, want aan de andere kant was het Abdul Jeleel Ajagun die met twee kansen dichtbij de gelijkmaker was.

Waar pas laat in het duel de beslissende treffer viel, was het Younes (die eerder de lat raakte) de man die de 0-2 op het bord zette en eindelijk zijn eerste Eredivisiegoal maakte.

