Feyenoord morst niet op bezoek in Enschede en wint met 0-2

Waar Van Bronckhorst zijn basisopstelling had aangepast en Toornstra buiten de opstelling had gelaten, stond Berghuis op zijn plaats en aanvoerder Kuyt op 10. Waar de eerste helft te slordig was vanuit de kant van de koploper, loerde de thuisploeg voornamelijk op de counter.

#feyenoord kent moeilijke middag op bezoek bij #fctwente maar weet toch 3 punten te pakken op… https://t.co/9lEDK7WZG2 — V-bal.nl (@vbal_nl) 5 februari 2017

Voor rust was het enige hachelijke moment voor FC Twente de bal van Kuyt die van de lijn werd gehaald. De rust werd met 0-0 opgezocht, maar koud in de tweede helft was het Feyenoord dat beter werd en dat uitdrukte in een goal. Elia was de aangever van Botteghin die de strakke voorzet zo binnen kon tikken.

In de slotfase was het de Deen Jörgensen die voor de tweede Rotterdamse treffer zorgde en dus de belissing binnenschoot. De clubtopscorer zorgde daarmee dat Feyenoord op 5 punten van rivaal Ajax bleef wat eerder zondagmiddag won op bezoek bij Roda JC.

