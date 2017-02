Bayern Munchen speler Douglas Costa: 'China heeft zich wel gemeld'

Douglas Costa liet zondag in gesprek met Bild am Sontag weten dat er inderdaad enkele aanbiedingen zijn geweest voor de buitenspeler. 'Ja, er zijn aanbiedingen uit China gekomen, maar ook van grote clubs uit Europa. Als het seizoen voorbij is, ga ik er met mijn zaakwaarnemer rustig voor zitten en alles analyseren.'

Toch lijkt de 26-jarige Braziliaan zich volledig op Bayern Munchen te willen richten, 'Het is niet mijn intentie om Bayern al te verlaten, ik wil prijzen winnen. Ik denk dat ik met deze club het maximale uit mijn carrière kan halen, zoals het winnen van de Ballon d'Or, de Champions League en de wereldbeker.'

Waar Douglas Costa pas anderhalf jaar bij Bayern Munchen voetbalt, geeft hij wel aan zich hier thuis te voelen. 'Ik voel me hier thuis, ik ken de stad goed en ik ben bezig om Duits te leren. Mijn hele familie voelt zich hier prima. Maar de transfermarkt is altijd in beweging en ik ben nog niet 100 procent gelukkig hier. Dus niks is definitief.'

