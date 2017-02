Toch wisten de Amsterdammers met 0-2 te vertrekken uit Limburg en de drie punten mee terug te nemen, maar het spel was allerminst goed. Bosz relativeerde na afloop en was dan ook kritisch: 'Ik had niet de hele wedstrijd een heel goed gevoel. Ik vond wel dat we de wedstrijd terecht gewonnen hebben, maar we hadden het eerder in het slot moeten gooien.'

'We gaven ook nog wel een paar kansen weg, waarmee zij zomaar gelijk konden maken. Het was niet ons beste voetbal vandaag.' Ook wist de oefenmeester van Ajax de vinger direct op de zere plek te leggen, 'We bleven te lang aan één kant spelen, probeerden Lasse te weinig te vinden, zochten te weinig diepte.'

Waar de opluchting bij Bosz groot was na de eerste Eredivisiegoal van Younes en de beslissende voor Ajax, liet hij weten: 'Hij schoot daarvoor al op de lat, dus toen dacht ik al: het zit hem ook niet mee. Toen hij wel scoorde was ik erg opgelucht, omdat het onze tweede was, maar ook omdat hij 'm maakte.'

Reageer op Bosz weet dat spel Ajax niet goed was: Winst telt