Mourinho was namelijk nog niet op de hoogte van het stoppen van Frank Lampard, die mooie tijden heeft meegemaakt met de Portugese coach. Mourinho keek stomverbaasd naar de journalist en had geen idee dat zijn Engelse vriend al gestopt was: 'Dat wist ik helemaal niet.'

Lampard en Mourinho zullen altijd goede vrienden blijven, al zegt Mourinho dat zelf. Mourinho vindt het een geweldige persoonlijkheid en hij verwacht dan ook dat waar Lampard gaat, succes volgt.

Reageer op Mourinho verbaast wanneer hij hoort dat Lampard is gestopt