COLUMN: Korotaev goed voor Roda JC

Korotaev wilt met Roda JC binnen 5 jaar de Champions League in en smeet direct met geld om onder andere Anelka binnen te halen als adviseur en ook spelers als Boysen en Gnjatic werden gehaald, Korotaev is dus duidelijk in zijn beleid en kan zich daar al direct in onderscheiden in de vergelijking met Wang van ADO en United Vansen, waar het geld soms nog een probleem is.

Yannis

Roda staat er niet goed voor onder de oud-speler Yannis Anastasiou, zijn plek is ook zeker niet onomstreden en met deze kwaliteitsimpuls moet er nu toch echt wat gaan gebeuren, want Korotaev wilt Roda niet laten degraderen, ook al heeft hij een minderheidsbelang.

Zondagmiddag staat Ajax tegen Roda JC op het programma, het eerste kunstje voor Korotaev en Yannis is dus om Ajax te verslaan. Of het gaat lukken is een tweede, aangezien Ajax dit seizoen zeker weten de beste selectie heeft van de Eredivisie: een mix van routiniers en jonge spelers, net zoals in de gouden jaren.

Als Korotaev volgend seizoen tevens een frisse start kan maken, moeten de fans ook niet raar opkijken van een bezem door de selectie: veel spelers snappen elkaar niet goed door de taalbarrière en dat weet iedereen maar al te goed.

