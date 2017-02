Ajacied Traoré met bronzen plak terug naar Ajax

Ajax spits Bertrand Traoré keert aankomende week dan ook terug in Amsterdam met een bronze plak van de Afrika Cup. Waar het veld slecht bespeelbaar was voor de troostfinale, wist Ghana daar het best mee om te gaan.

Waar Burkina Faso wel van zich afbeet, leek Traoré revanch te willen na zijn gemiste strafschop tegen Egypte. Waar Bertrand Traoré wel enkele hoogstandjes uit de hoge hoed toverde, wist hij niet tot scoren te komen. Alain Traoré was met zijn treffer goed voor de 1-0 overwinning en dat leverde Burkina Faso de bronzen plak op in de toernooi om de Afrika Cup.

