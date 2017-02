Cocu gematigd tevreden na zege op AZ en plaatst ook kanttekening

Waar het al begon met de slordigheid van de PSV defensie, begon Cocu met de ergernis van de twee tegengoals. 'Als je binnen een minuut na zelf te hebben gescoord een treffer incasseert, dan heeft dat iets te maken met concentratie,' zo liet hij weten tegenover FOX na de 1-2 van Friday.

Ook de tweede Alkmaarse treffer deed hem niet goed, waar balverlies op eigen helft aan vooraf ging. 'Dat mag niet gebeuren en we hebben het er in de rust over gehad. En dan speel je tegen tien man (tweede gele kaart Stijn Wuytens, red.) en geef je weer een cadeautje weg. Dat mag een club als PSV niet gebeuren. Ik ben daar zeer ontevreden over.'

Over Jetro Willems en zijn twee goals kon Cocu dan wel tevreden zijn, 'Jetro Willems maakt twee geweldige goals, Luuk de Jong pikt zijn goal mee (voor het eerst sinds 740 minute, red.), we winnen uit bij AZ met 4-2. Er zijn zeker ook goede dingen gebeurd. We hebben een belangrijke overwinning geboekt.'

Aanvoerder Luuk de Jong mocht ook zijn graantje meepikken en scoren, en dat sinds november jl dat de spits het net weer vondt, 'Natuurlijk wil je graag je doelpunten maken. Nu scoor ik weer en is het ineens allemaal weer hosanna.'

