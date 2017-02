Waar Moreno in gesprek met de NOS liet weten dat hij nog veel liefde kent voor zijn oud werkgever, heeft hij dat gevoel momenteel ook bij PSV. ;Een beter mens, volwassener, slimmer, ik ben ongelooflijk veel veranderd,' aldus de Mexicaan die in zes jaar tijd het land is gaan omarmen.

'Ik probeer de taal te leren, en in december vier ik samen met mijn familie Sinterklaas. Met het klimaat heb ik soms nog moeite, maar volgens mij is dat voor jullie niet anders.'

Waar Moreno voor een seizoen naar PSV wilde komen, speelt hij nu al twee seizoenen voor de roodwitten. Een langer verblijf sluit de Mexicaan dan ook op voorhand niet uit, 'Mijn mentaliteit is: elke dag keihard blijven werken, zodat ik, als die kans voorbij komt, er ook echt klaar voor ben. Maar deze transferperiode maakte ik mij niet druk. Komt die kans er, dan vind ik dat mooi. Zo niet, ben ik bij PSV ook hartstikke blij.'

Reageer op PSV verdediger Moreno hoopt op transfer: 'Maar het hoeft niet perse'