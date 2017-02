De back van PSV leek in het duel tegen AZ ineens wel een linksbuiten, waar Willems prompt twee keer tot scoren wist te komen tegen AZ, deed hij dat met bijna twee identieke goals. Waar slalommen het grote onderdeel is waar Jetro Willems met vlag en wimpel in is geslaagd, liet hij tegen AZ goed zien. Hieronder zijn reactie na afloop:

Ook aanvoerder Luuk de Jong was tegen AZ trefzeker, ook zijn reactie na afloop was vrolijk.

Reageer op VIDEO: Reactie Willems als matchwinnaar tegen AZ