Mourinho en Co hengelen De Vrij binnen voor 35 miljoen

Waar Lazio Roma en Manchester United een akkoord hebben bereikt over de transfer van Stefan De Vrij, vertrekt de Nederlander nog op korte termijn naar het elftal van Mourinho. Waar De Vrij van Feyenoord de overstap maakte naar Italie, kende hij een zware blessure.

Nu De Vrij weer hersteld is, maakte hij indruk bij Lazio en heeft hij een transfer naar United verdiend. Waar ook Chelsea interesse had in de Nederlander, heeft United met Mourinho dus aan het langste eind getrokken om de Oranje International.

Naar verluidt moet het transferbedrag rond de 35 miljoen euro liggen.

