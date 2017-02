Ajax presenteert shirt van Braziliaan Neres met nummer 7

Vrijdagmiddag is het shirt van Neres gedrukt bij Ajax, waar de Braziliaan voor 15 miljoen werd gehaald deze week, moet dat Ajax naar de landstitel gaan leiden dit seizoen. De Braziliaan gaat bij Ajax met nummer 7 op de rug spelen, een legendarisch nummer in de voetbalwereld.

David Neres will be rocking shirt number 7, El Ghazi’s former number. In the Europa League, he’ll wear number 77. pic.twitter.com/Ys2WD5xxEV